Tranzytowa ulica w Stargardzie zamknięta

Fot. ZZDW

Ulica Staszica w Stargardzie zamknięta. To tranzytowy odcinek wojewódzkiej 106, który umożliwia dojazd do nadmorskich miejscowości.

Lokalnie łączy natomiast osiedla Pyrzyckie i Lotnisko w Kluczewie z Centrum Stargardu. Utrudnienia w ruchu mają potrwać do najbliższego piątku. Wojciech Józwa ze stargardzkiego oddziału Zarządu Dróg Wojewódzkich informuje, że całkowite zamknięcie ulicy wynika z zaplanowanego harmonogramu robót budowlanych.



- Prace polegające na sfrezowaniu istniejącej nawierzchni, od następnego dnia z regulacją studni, zjazdów. W zależności od pogody, jak to wszystko będzie wyglądało, mamy nadzieję, że do święta 15 sierpnia nawierzchnia będzie już zrobiona - powiedział Józwa.



Przez ten czas kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Objazd remontowanego odcinka wyznaczono ulicą Warszawską, gdzie wprowadzono ruch dwukierunkowy. Zarządca drogi przyznaje, że na remont ulicy Staszica ma niewiele czasu.



- Musimy praktycznie chyba do 19 sierpnia to skończyć, bo prawdopodobnie kolejarze będą zamykać kolejny wiadukt. Malowanie dwa tygodnie później będzie się już odbywać bez zamknięcia ulicy. Grubowarstwowe tak, żeby było na lata.



Koszt remontu ulicy Staszica oszacowano na ponad 600 tys. złotych. W ramach prac zaplanowano także wymianę nawierzchni skrzyżowania z Małą Obwodnicą Starego Miasta.