Nowa prezydent Świnoujścia chce poznać zdanie mieszkańców

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Ponad dwa miesiące rządów i pierwsze wyraźne decyzje - nowe uchwały, zmiany w urzędzie i bonusy dla mieszkańców. Joanna Agatowska, prezydent Świnoujścia, zamierza zapytać Wyspiarzy, czy ten sposób zarządzania miastem im odpowiada. My zrobiliśmy to już dzisiaj.

Darmowe dwie godziny postoju w SPP dla mieszkańców, bramownice na kampery i zupełnie nowy dział utrzymania porządku w mieście - to najbardziej widoczne dla mieszkańców zmiany, jakie wprowadziła nowa prezydent Świnoujścia - Joanna Agatowska. O ich odbiór zamierza zapytać mieszkańców.



- Przygotowujemy się do tego, żeby przedstawić takie podsumowanie tych naszych stu dni pracy. Przygotowujemy się również do przeprowadzenia audytu na najważniejszych inwestycjach - podkreśla Agatowska.



A jakie są oczekiwania względem nowego włodarza? - Dobra zmiana. Trochę ulice są porobione, czyściej jest. - Twierdzą ludzie, że coś innego niż do tej pory było. - Chcemy, żeby coś się zmieniło... - Żeby było więcej zieleni. - Aby w Świnoujściu wybudowano molo - mówią mieszkańcy.



100 dni rządów nowej prezydent przypada pod koniec sierpnia.