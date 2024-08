Mieszkańcy Świnoujścia będą mogli liczyć na bezpłatną pomoc

W świnoujskich "Dwunastkach" powstanie Regionalne Centrum Kryzysowe (RCK).

Wyspiarze będą mieli nieodpłatny dostęp do specjalistów z dziedziny psychologii czy prawa. Wszystko dzięki pilotażowemu programowi Urzędu Marszałkowskiego.Ma być nieodpłatne i dostępne dla każdego. To główne założenia RCK mówi Gabriela Flis-Niśkiewicz, Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej: - Bardzo szeroko będziemy realizować tę pomoc dotyczącą: niepełnosprawności, kryzysu rodzinnego czy zawodowego. Będzie to szerokie spektrum osób pracujących w ośrodku: psycholog, pedagog, specjalista do pracy z rodziną, oczywiście również prawnik.Roman Kucierski dodaje, że centrum docelowo znajdzie się przy Urzędzie. - To jest tzw. "dwunastka". Będą się tam znajdowały głównie sale do terapii zajęciowej - podkreśla Kucierski.Miasto na realizację projektu z Urzędu Wojewódzkiego otrzymało 5 mln zł dofinansowania. Centrum do czasu zakończenia remontu będzie działać przy świnoujskim MOPR-e