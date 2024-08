"300 euro może uratować żołnierza" - w Stargardzie składają drony na Ukrainę [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

To maszyny wielozadaniowe, lekkie powietrzne, zwiadowcze i naziemne - do przewożenia przedmiotów, ale także rannych ludzi. W Stargardzie od kilku miesięcy składane sa drony dla Ukrainy.

Montowane maszyny są tańsze od gotowych, które można kupić na rynku - wyjaśnia Roman Zahoroda ze stargardzkiego koła Związku Ukraińców w Polsce.



- Dwa i pół drona złożonego samodzielnie to jest dodatkowy dron dla ukraińskiej armii. Czyli 800 złotych oszczędności. Opłaca się tym bardziej, że wprowadzają pewne modyfikacje, konsultują to z żołnierzami ukraińskimi - tłumaczy Zahoroda.



Te drony po prostu ratują życie naszym żołnierzom - mówi Aleksander, który nadzoruje prace nad maszynami.



- To może uratować życie jednego żołnierza. Jak 300 euro może uratować życie jednego żołnierza. A żołnierz to jednak człowiek, żywa osoba, którą można uratować - mówi Aleksander.



Wszyscy chętni do pomocy mogą zgłosić się do Związku Ukraińców w Polsce - w Szczecinie, Stargardzie, Trzebiatowie albo w Wałczu.

