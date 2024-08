Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin/Archiwum]

Jeszcze przez miesiąc można zgłaszać pomysły do Stargardzkiego Budżetu Obywatelskiego. Do wydania jest są 3 miliony złotych, do podziału na 6 obszarów. Koszt jednego projektu nie może przekraczać 450 tysięcy złotych.

W tegorocznym budżecie - to nowość - można zgłaszać projekty na terenie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Powinny służyć rekreacji albo rozwijać miejską zieleń. Głosowanie na zaakceptowane projekty rozpocznie się 1 października.