Mieszkańcy Pomorzan odcięci od świata... [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Trwa remont alei Powstańców Wielkopolskich. Na odcinku od Placu Szyrockiego do skrzyżowania z ulicą Milczańską nie jeżdżą autobusy ani tramwaje.

To prawie półtorakilometrowy odcinek drogi, pod górkę, którą okoliczni mieszkańcy muszą pokonać, aby dostać się do swoich posesji.



- Osoba niepełnosprawna na pewno nie pokona tej drogi samodzielnie. - Strasznie się spieszę, bo mąż ma dosłownie za 10 minut wizytę, Trzeba gonić... - To jest problem, mam męża niepełnosprawnego i też się martwię - skarżą się mieszkańcy.



Odcięci mieszkańcy apelują o uruchomienie komunikacji zastępczej. Wszystko zależy od postępu prac budowlanych - tłumaczy Rzecznik Prasowy ZDITM Kacper Reszczyński: - Autobus duży, przegubowy nie przejedzie wszędzie i my nie możemy jeździć tymi autobusami po placu budowy. Jeździ w tamtym rejonie zastępcza linia autobusowa... To nie jest zostawianie mieszkańców samym sobie



Remont Alei Powstańców Wielkopolskich ma potrwać do lipca 2025 roku.

- Osoba niepełnosprawna na pewno nie pokona tej drogi samodzielnie. - Strasznie się spieszę, bo mąż ma dosłownie za 10 minut wizytę, Trzeba gonić... - To jest problem, mam męża niepełnosprawnego i też się martwię - skarżą się mieszkańcy. Odcięci mieszkańcy apelują o uruchomienie komunikacji zastępczej. Wszystko zależy od postępu prac budowlanych - tłumaczy Rzecznik Prasowy ZDITM Kacper Reszczyński. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]