Ostatnie dni konsultacji ws. "lasów społecznych"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Kończą się konsultacje w sprawie tak zwanych lasów społecznych. Potrwają do czwartku, a Lasy Państwowe dążą do tego, by 20 procent lasów wyłączyć z użytkowania gospodarczego.

Rzecznik Lasów Państwowych Anna Choszcz-Sendrowska mówiła, że prowadzone są szerokie konsultacje społeczne. Uwagi może złożyć każdy - zarówno instytucja, czyli np. jednostka Lasów Państwowych, jak również każda indywidualna osoba w swoim imieniu. Należy je kierować na specjalnym formularzu na adres: konsultacje-ONOL@klimat.gov.pl.



Efekty prac dotyczące lasów społecznych będą znane do 31 października. Określone zostaną konkretne lokalizacje i obszary. W teorii chodzi o wzmocnienie lasów o wiodącej funkcji społecznej wokół takich miast, jak Warszawa, Kraków, Gdańsk-Sopot-Gdynia, Wrocław, Łódź, Poznań, Katowice, Bydgoszcz, Toruń, Szczecin, Kielce, Bielsko-Biała.



Wskazuje się, że wyłączenie z gospodarki leśnej 20 procent polskich lasów oznaczać ma nawet 28 miliardów złotych rocznie utraconych przychodów kilku branż, likwidację wielu firm i utratę tysięcy miejsc pracy. Według resortu klimatu i środowiska ochroniona zostanie bioróżnorodność.