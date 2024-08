Ruiny zamku w Dobrej przejdą remont [ZDJĘCIA]

Ruiny zamku w Dobrej. Fot. Gmina Dobra Ruiny zamku w Dobrej. Fot. Gmina Dobra Ruiny zamku w Dobrej. Fot. Gmina Dobra Ruiny zamku w Dobrej. Fot. Gmina Dobra

Ruiny XIII-wiecznego zamku w Dobrej koło Nowogardu - zostaną zabezpieczone. Już podpisano umowę w tej sprawie.

Zajmie się tym Pracownia Konserwacji Zabytków z Torunia. Zakres prac obejmie wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz prac konserwatorskich i restauratorskich oraz budowlano-montażowych.



Inwestycja o wartości prawie dwóch milionów złotych zostanie wykonana w ciągu półtora roku. Większość pieniędzy na ten cel pochodzi z rządowego programu Polski Ład.



Początki budowy zamku w Dobrej przypadają na lata 80. XIII wieku. Powstał on w odległości około dwóch kilometrów na południe od starego grodu położonego nad jeziorem Dobra.



Założenie zamku wiąże się najprawdopodobniej z działalnością Przybysława IV z Parchimia, do którego należały okolice Dobrej od 1287 roku. Przed rokiem 1308 powstały zapewne mury obwodowe i skrzydło zachodnie zamku. Po zniszczeniach najazdu brandenburskiego (1308 r.) opuszczono zamek na ponad 20 lat.



W końcu XIV wieku właścicielem zamku w Dobrej stał się Gerhard von Dewitz, który rozbudował zamek, dzięki czemu stał się do końca XV wieku jednym z najpotężniejszych zamków rycerskich w okolicy.