Pobiegli razem już 500. raz [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Tu celem nie jest meta, a wspólnie spędzony czas - szczecińskie Wieczorne Bieganie świętuje 500. spotkanie.

Zaczęli w 2013 roku. Tradycyjnie startują w każdy wtorek z Jasnych Błoni.



Na pierwsze spotkanie przyszło niecałe 40 osób. Dziś uczestników wieczornego biegania możemy liczyć w setkach - bowiem na okrągły jubileusz przyszło prawie 250 osób.



- Zaczynaliśmy w garstkę kilkunastu osób, nikt nie przypuszczał, że będzie z tego taka wieloletnia, fantastyczna inicjatywa... - Rozrosło się to też, dzięki temu, że mieliśmy wspólne wyjazdy na różne półmaratony. - Tutaj wiele małżeństw się poznało, wiele miłości i przyjaźni. To jest największa wartość tego - ludzie - podkreślają biegacze.



- Przez blisko 11 lat przewinęło się wiele osób tutaj - mówi Wojciech Kępka, organizator Wieczornego Biegania: - 500 spotkań, nawet jak była brzydka pogoda, oberwanie chmury czy burza, to tutaj i tak ludzi nigdy nie brakowało. Nawet bywało ich więcej niż w zwykły pogodny dzień. Ja nie potrafię tego wytłumaczyć, ale tak już jest...



Uczestnicy "Wieczornego Biegania w Szczecinie" spotykają się w każdy wtorek o godzinie 19:00 na Jasnych Błoniach bez względu na porę roku i pogodę.