Szczecińska policja szuka złodziei... domofonów

Przestępcy upodobali sobie bloki Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ul. Dziennikarskiej.

W tym miesiącu zginęło aż osiem domofonów, w całym roku w sumie 12 - mówił w naszej audycji interwencyjnej " Czas Reakcji " dyrektor ds. zarządzania i eksploatacji w STBS Mariusz Lewandowski.- Teraz znowu nadeszła taka fala kradzieży. Zaskoczyło nas to, bo tak dużej skali nie mieliśmy wcześniej, zdarzały się pojedyncze dewastacje czy kradzieże. Wygląda na to, że to na jakiś zamówienie była ta kradzież wykonana - mówił Lewandowski.Lewandowski dodał, że nowe domofony są sukcesywnie montowane, mają być lepiej zabezpieczone przed kradzieżami. Koszt jednego urządzenia to ponad 1500 zł.