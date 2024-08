Muzyka, literatura i sztuka... Fama w Świnoujściu zaprasza

Koncerty, spektakle i spotkania z literaturą, tak w skrócie można opisać to, co dzieje się na festiwalu FAMA w Świnoujściu. Wszystkie wydarzenia są otwarte dla mieszkańców i turystów.

My zajrzeliśmy do hali Basenu Północnego, gdzie odbywają się próby przed wieczornymi koncertami. O ich przebiegu opowiadała Weronika Serocka, koordynatorka warsztatów i współtwórczyni FAMY.- O 12:00 mniej więcej zaczynamy próbę dźwięku, przyjeżdżają do nas zespoły. Później zaczynamy koncerty wieczorne. Mamy fajną ekipę, bardzo zgraną, dobrze razem działamy i w tym roku ta Fama jest dla nas taka... lekka - dodała Serocka.Na koncert zaprasza Szymon Paduszyński z zespołu Jacko Brango: - Szykujemy się, testujemy to miejsce, aby na wieczór było wszystko gotowe. O 22:00 gramy koncert, zapraszamy od 22:00...Wstęp na wszystkie wydarzenia jest otwarty.