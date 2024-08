Lato średniowiecza, czyli Templariada w Płoni

Prosty i przyjemny sposób, by przenieść się do średniowiecza: w szczecińskiej Płoni właśnie wystartowała Templariada.

Impreza historyczna to pokazy walk rycerzy, warsztaty dawnych rzemiosł oraz koncerty- Znajdujemy się na terenie parku historycznego Komandoria w Płoni. Nasi dzielni rycerze szykują się do manewrów. To kolejna edycja, którą realizujemy tutaj wraz ze Stowarzyszeniem: rycerze, odtwórcy, historycy, karczmarze, którzy odtwarzają kulturę średniowiecza z XIII wieku. Nasi kowale się rozstawili, zaczynają podkuwać konie naszych rycerzy. Bardzo dużo atrakcji: pokazy walk na koniach, woltyżerka, potyczki między rycerzami z kopiami na koniach oraz oczywiście: walka samych rycerzy - wyliczał Radosław Olejarski z Komandorii Chwarszczany.O godz. 14 koncert zespołu REMDIH i turniej łuczniczy. Godzinę później - gwóźdź programu, czyli pokaz konny.Impreza w sobotę potrwa do godz. 20, a w niedzielę w godz. 11-15. Wstęp jest bezpłatny.