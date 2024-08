"Świnka" najważniejsza, czyli grają w bule na Pogodnie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Metalowe kule poszły w ruch - na szczecińskim Pogodnie trwa turniej gry w bule.

Na bulodromie na placu Waleriana Pawłowskiego rywalizują uczestnicy w każdym wieku, bo petanqe to sport, w którym limity - fizyczne czy wiekowe - właściwie nie istnieją.



Na czym polega ten sport?



- Wystarczy mieć kule, "świnkę", trochę prostego pola do gry... Wyznaczamy sobie miejsce, z którego rzucamy, obie drużyny muszą mieć tą samą odległość, rzucamy "świnkę" 6-10 metrów, to jest mała drewniana kuleczka, do której wszystkie nasze kule muszą się dotoczyć - wyjaśnia Małgorzata Klugiewicz, sędzia turnieju i członkini kadry kobiet polskiej Federacji Petanqe.



Choć bule wyglądają niepozornie, to można porządnie się zmęczyć.



- To się tak wydaje, ale my wykonujemy tysiące kroków, przechodzimy, schylamy się, podnosimy bule, rzucamy. To jest też wysiłek fizyczny - dodaje Paweł Wierzchowiec z Rady Osiedla Pogodno.



Zawodnicy rywalizują w dwóch kategoriach - open i rodzinnej.