Schronisko pęka w szwach. "Problem leży w ludziach, którzy porzucają zwierzęta" [ZDJĘCIA]

Mimo apeli nic się nie zmienia - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie pęka w szwach. Urzędnicy rozkładają ręce.

Ponad rok po oddaniu placówki miejsc jest za mało. Aktualnie w schronisku przebywa prawie 120 kotów i ponad 80 psów. Urzędnicy podkreślają, że schronisko otrzymuje regularne wsparcie finansowe, a problem przepełnienia wynika z sezonowego wzrostu liczby porzuconych zwierząt.Trafiają do nas zwierzęta z całego regionu, nie tylko ze Szczecina - mówi Ewa Mrugowska, kierowniczka szczecińskiego schroniska.- Jest bardzo źle. Jest bardzo dużo zwierząt i praktycznie codziennie odbieramy telefony od osób, które chcą się pozbyć zwierząt. Mam wrażenie, że pomimo tego, że tak dużo się robi i tak dużo się zmienia w zrozumieniu problemu bezdomności zwierząt, to wciąż ten problem jest nierozwiązany i jest naprawdę gigantyczny - mówi Mrugowska.Problem nie leży w budynku tylko w ludziach, którzy porzucają zwierzęta - wyjaśnia Paulina Łątka ze szczecińskiego magistratu.- Tak jak już wcześniej informowaliśmy, schronisko jest zaprojektowane w taki sposób, że istnieje możliwość jego rozbudowy. Natomiast nie jest naszym priorytetem rozbudowa, tylko to, aby w tym schronisku było jak najmniej zwierząt - mówi Łątka.Koszt budowy nowego szczecińskiego schroniska dla zwierząt wyniósł prawie 20 milionów złotych.