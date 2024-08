Znamy tenisistów, którzy zagrają w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Znamy już większość uczestników tegorocznego turnieju tenisowego Invest in Szczecin Open. Najwyżej rozstawionym zawodnikiem będzie 54 w światowym rankingu tenisistów Hiszpan Roberto Carballes Baena.

Na kortach przy alei Wojska Polskiego kibice zobaczą w akcji pięciu graczy z czołowej setki rankingu ATP. Tytułu zdobytego przed rokiem bronić będzie Argentyńczyk Federico Coria.

Z powodu nałożenia terminów szczecińskiego challengera z rozgrywkami Pucharu Davisa zabraknie tym razem czołowych polskich tenisistów - Kamila Majchrzaka i Maksa Kaśnikowskiego. Jak informuje jednak dyrektor turnieju Krzysztof Bobala w imprezie w singlu mężczyzn zagrają utalentowani juniorzy - Tomasz Berkieta i Olaf Pieczkowski.



- Tomek Berkieta to to finalista tegorocznego Roland Garros, był w półfinale ubiegłorocznego Australian Open, więc zawodnik, który na pewno ma papiery na granie, bo juniorzy, którzy osiągają finały, czy wygrywają turnieje wielkoszlemowe dla juniorów to są zawodnicy którzy naprawdę osiągają bardzo szybko sukces i mam nadzieję że nasz turniej Tomkowi w tym pomoże. Drugi to Olaf Pieczkowski, także zawodnik PZT Polish Teamu - mówi Bobala.



Invest in Szczecin Open odbędzie się w dniach od 9 do 15 września. W niedzielę 8 września na kortach przy alei Wojska Polskiego rozpoczną się eliminacje, które następnego dnia wyłonią ostatnich uczestników tenisowego challengera w Szczecinie.