"Mam w domu kilogram marihuany". Zaskakujące wyznanie podczas policyjnej kontroli

Fot. pixabay.com / StayRegular (CC0 domena publiczna)

27-latek przyznał się policjantom, że trzyma w domu narkotyki.

W środę podczas policyjnego patrolu szczecińscy funkcjonariusze zatrzymali do kontroli dwóch podejrzanie zachowujących się mężczyzn. Jeden z nich w trakcie rozmowy przyznał się, że w trzyma w domu narkotyki. Policjanci udali się do mieszkania 27-latka. Na miejscu znaleźli ponad kilogram marihuany.



Mężczyzna został zatrzymany i trafił do aresztu. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi do 10 lat więzienia.