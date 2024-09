Półmaraton Szczeciński wystartował [WIDEO]

Ponad trzy tysiące stu biegaczy wystartowało w 45. Półmaratonie Szczecińskim.

Przekroczenie linii startu zajęło wszystkim ponad osiem minut, biegną przez śródmieście i centrum - od Piotra Skargi do Jana z Kolna.- To jest dla mnie możliwość pobiegania po centrum Szczecina w niedzielę rano i to jest dla mnie duża atrakcja - mówi jeden z uczestników.- Półmaraton Szczeciński jest dla mnie szczególny, bowiem 8 lat temu debiutowałam w półmaratonie i właśnie to był półmaraton w Szczecinie. Dzisiaj, po ośmiu latach jest to mój 31. półmaraton w życiu. Uwielbiam ten półmaraton - przyznaje kobieta.- To jest mój 120-130. Już nie liczę półmaratonów. Dla mnie jest to fajne wyzwanie i poznanie Polski, bo jeżdżę po całej Polsce. Kopa takiego dostaję, a mam ponad 70 lat, więc dla mnie jest to super - dodaje kolejny uczestnik.Oprócz dystansu półmaratonu, można też pobiec 10 kilometrów.O utrudnieniach dla kierowców, zmianach dla pasażerów i atrakcjach dla kibiców można przeczytać tu