Sierpniowe Przełomy. Wyjątkowy koncert na pl. Solidarności [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Tłumy szczecinian, podniosła atmosfera i utwory polskiej muzyki filmowej - na pl. Solidarności w Szczecinie odbyła się 9. edycja koncertu Sierpniowe Przełomy.

- To utwory polskiej muzyki filmowej; Wojciecha Kilara, Piotra Malczewskiego, Michała Lorentza, ale też na koniec koncertu: "Mury" Jacka Kaczmarskiego i "Sen o Wiktorii" grupy Dżem - wyliczał Jerzy Wołosiuk, dyr. artystyczny Opery na Zamku w Szczecinie.



- To świadomość historyczna, którą budujemy w sposób trochę inny, niż na ogół się to robi przy celebrowaniu bardzo ważnych wydarzeń historycznych. I wydaje mi się, że to się udało i ludzie pokochali tę muzykę. Ona jest szczególna, ponieważ ona powstawała w tych najtrudniejszych czasach - wskazał Jacek Jekiel z Opery na Zamku.



- Każdego roku jestem tu ze znajomymi, standardowo: trzeba być! Każdy jest trochę inny, każdy ma nieco inne przesłanie dla nas, siedzących tutaj i słuchających, ale każdy ma w sobie coś innego. - Bardzo lubię muzykę filmową. Mam nadzieję, że usłyszę to, co lubię i to, co jest przebojem - to z kolei słowa widzów i słuchaczy.



- To jest bardzo dobry moment, żeby przypomnieć Umowy Sierpniowe. Skoro to jest 1 września, to także przypomnieć rocznicę wybuchu wojny, co w tej chwili jest wyjątkowo ważną rocznicą, bo przecież wojny są wokół nas - dodał Tomasz Raczek.



Wstęp na koncert był bezpłatny.