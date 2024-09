Remont na torach. Będzie szybciej z Poznania do Kołobrzegu

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Rusza remont kolejowej linii nr 404 od Szczecinka do Białogardu. Prace potrwają trzy miesiące i mają skrócić czas jazdy do Kołobrzegu.

Na czas inwestycji większość pociągów PKP Intercity pojedzie objazdem, natomiast Polregio wprowadzi autobusową komunikację zastępczą.



Docelowo czas jazdy z Poznania do Kołobrzegu ma skrócić się do trzech godzin. Pociągi pasażerskie między Szczecinkiem a Białogardem będą mogły pojechać z prędkością do 120 km/h. Zakres robót obejmuje: kompleksową wymianę nawierzchni, a także rozjazdów.