PiS: PKW potraktowała nasze sprawozdanie inaczej niż innych

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Bogucki wylicza zarzuty pod adresem działania Państwowej Komisji Wyborczej. Zdaniem polityka, PKW potraktowała sprawozdanie PiS inaczej niż innych komitetów.

- Biegły rewident stwierdził: Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych do Sejmu i Senatu, nie naruszył przepisów kodeksu wyborczego. To niezależny biegły rewident został wskazany - uwaga - przez Państwową Komisję Wyborczą - mówi Bogucki.



Zdaniem byłego wojewody, z przyjętej praktyki wynika, że PKW nie może kontrolować działań innych podmiotów niż komitet wyborczy, co miało miejsce w przypadku PiS-u.



Jak powiedział polityk: "Zwracaliśmy uwagę na ponad 40 działań Koalicji Obywatelskiej, takich samych, jakie są zarzucane Prawu i Sprawiedliwości".



- Campus Polska odbywał się w zeszłym roku w czasie kampanii wyborczej. Powinien być również zbadany przez Państwową Komisję Wyborczą. Są przesłanki żeby sądzić, że Campus Polska był finansowany również ze środków zagranicznych - mówi Bogucki.



W ciągu 14 dni od doręczenia decyzji Państwowej Komisji Wyborczej, politycy PiS mogą odwołać się od niej do Sądu Najwyższego. Jeżeli sąd podtrzyma decyzję PKW o odrzuceniu sprawozdania Prawa i Sprawiedliwości, partia straci około 38 milionów na subwencji wyborczej w latach 2024-2027.