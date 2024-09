Kilkadziesiąt ton żywności trafi do potrzebujących [ZDJĘCIA]

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Ponad 20 ton produktów spożywczych rozdano w trzech turach rodzinom ze Stargardu i miejscowości Gminy Stargard. To w ramach programu pomocy realizowanego przez szczeciński Bank Żywności im. Jacka Kuronia.

Jego partnerem w Stargardzie jest Stowarzyszenie Misja Dobra Nowina, które utworzyło punkt wydawania żywności przy ul. Wojska Polskiego. Ze wsparcia mogą skorzystać osoby ujęte na listach Miejskiego i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Do rozdania pozostały jeszcze dwie tony produktów, dlatego zdecydowano o dodatkowej turze żywnościowego wsparcia.



Beata Milewska, prowadząca punkt wydawania żywności przy ul. Wojska Polskiego, zaprasza w środę także osoby bezdomne.



- Mamy teraz ten termin dodatkowy po to, żeby te osoby, które z różnych względów nie mogły odebrać żywności, jeszcze mogły się po nią zgłosić. To są takie produkty, które mogą być dłużej przechowywane, także zapraszamy - mówi Milewska.



Joanna Machocka-Gawryś z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zauważa, że po żywność zgłaszają się przede wszystkim osoby samotne.



- Zapotrzebowanie jest spore, a liczba skierowań jest ograniczona. W tym roku było to 450 osób. Biorąc pod uwagę koszty utrzymania, opłaty, jakieś leki, taka żywność jest dużym wsparciem - mówi Machocka-Gawryś.



Żywność w punkcie przy ul. Wojska Polskiego rozdawana będzie w środę od godziny 15:00 do 17:30.