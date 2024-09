Tenisowy turniej artystów na kortach w Szczecinie

Karol Strasburger. Fot. Jarosław Gaszyński [Radio Szczecin]

Karol Strasburger, Tomasz Stockinger, Przemek Sadowski czy Michał Milowicz - gwiazdy filmu i estrady wystąpią w Tenisowym Turnieju Artystów SEC Open. To w ramach Invest in Szczecin Open.

Jak mówi dyrektor turnieju Krzysztof Bobala, artyści wśród których są debiutanci zostaną podzieleni na trzy kategorie.



- Mamy trzy kategorie: kobiety, mężczyźni i mężczyźni 60 plus. To są wszyscy zdobywcy tytułów z ubiegłego roku i będą ich bronić. Ale są też nowe osoby, wśród kobiet jest Asia Koroniewska, a wśród mężczyzn Darek Lewandowski. Zobaczymy, jak sobie dadzą radę tutaj, na tym szczecińskim gruncie, kiedy przyjadą i będą rywalizować po raz pierwszy - podkreśla Bobala.



Zmagania artystów rozpoczną się o godzinie 10:00. Turniej potrwa do niedzieli.