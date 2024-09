Cała droga ekspresowa S3 zostanie ukończona w tym roku

Fot. GDDKiA w Szczecinie

Unijne dofinansowanie na budowę drogi S3. Chodzi o odcinek Świnoujście-Troszyn o długości 32,9 km.

Budowa tego fragmentu została dofinansowana kwotą ponad 757 milionów złotych. To w ramach unijnego programu FEnIKS.



Po oddaniu odcinka ze Świnoujścia do Troszyna, ukończona będzie już cała droga ekspresowa S3. Trasa na terenie Polski będzie liczyć 470 km - od Świnoujścia, przez Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Zieloną Górę, Legnicę aż do granicy z Czechami.



Zakończenie prac planowane jest jeszcze w tym roku.