Setki stoisk, dobre jedzenie i szansa na zakupy. Barzkowice zapraszają [ZDJĘCIA]

Warzywa, rośliny a nawet żywe zwierzęta hodowlane. To wszystko można dostać na trwających właśnie targach "Agro Pomerania" w Barzkowicach. Drugi dzień imprezy przyciągnął tłumy odwiedzających.

Dziś targom sprzyja także aura. Na miejscu można dostać niemal wszystko, co potrzebne jest do prowadzenia gospodarstwa. Na setkach stoisk nie brakuje także krów czy kur. Z wystawcami i gośćmi rozmawiała nasza reporterka.- Przyjechaliśmy przede wszystkim po to, żeby obejrzeć zwierzątka, ale też dlatego, że mąż wystawia się ze swoimi roślinami. - Jesteśmy kołem gospodyń wiejskich Kąty Słowianki. Przyjechałyśmy z rękodziełem, słoiki mamy, bigos same gotujemy i wkładamy w słoik, ogórki kisimy w słoikach. Wszystko jest przez nas wykonywane. Także polecamy. - My jesteśmy z gospodarstwa ekologicznego Dobrodziej i sprzedajemy tutaj warzywa oraz nasze przetwory - mówią wystawcy.Targi kończą się jutro po południu. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.