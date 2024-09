Świnoujście trzyma rękę na pulsie. "Myślę, że możemy spać spokojnie"

Fot. pixabay.com / MLbay (CC0 domena publiczna)

Stany alarmowe, podtopienia i śledzenie prognoz pogody - to tematy, którymi w tej chwili żyje cała Polska. My również trzymamy rękę na pulsie. Sprawdzamy, co dzieje się w poszczególnych gminach oraz, jak mieszkańcy reagują na obecną sytuację.

Świnoujścianie, choć na powódź i powodzian patrzą z empatią, sami klęski się nie obawiają: - Myślę, że u nas woda ma się gdzie rozlać... Chyba możemy spać spokojnie. - Jak już to woda musiałby przyjść od Bałtyku, jakaś fala... - Raczej czujemy się w miarę bezpiecznie. Współczujemy jednak ludziom, którzy walczą teraz z powodzią.



O tym, że miasto jest bezpieczne, a w razie potrzeby przygotowane na wszystko, zapewnia też Roman Kucierski, zastępca prezydenta Świnoujścia: - Wały są w bardzo dobrym stanie. Sytuacja jest pod kontrolą, wszystko jest przygotowane na dzień dzisiejszy do dyspozycji mieszkańców miasta. Jest 7 tysięcy worków wypełnionych piachem.



