Kolejni strażacy z zachodniopomorskiego jadą na tereny dotknięte powodzią

Kolejni strażacy z woj. zachodniopomorskiego wyjeżdżają, aby pomagać na zalanych terenach.

Około 40 funkcjonariuszy z województwa, m.in. z Kołobrzegu, Gryfina, Gryfic, Polic i Szczecina zbierze się w Myśliborzu, aby stamtąd pojechać do Wrocławia i dalej na tereny, które ucierpiały w wyniku powodzi.W sobotę na południe wyjechała pierwsza grupa strażaków. Relacjonowali, że widok zalanych miast i miasteczek był dla nich szokiem - mówi rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Tomasz Kubiak.- Po zejściu wody na przykład wczoraj w Głuchołazach odsłonięto coś niesamowitego. Mówią, że wygląda to jak po bombardowaniu. Asfalt podniesiony, rynek zniszczony. To jest coś, co na pewno zostanie długo z nimi. - mówi Kubiak.Strażacy jadą m.in. pojazdami typu SHERP, mają ze sobą łodzie i quady.