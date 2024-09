Część mieszkańców Świnoujścia bez wody pitnej w kranach

Zakład Wodociągów i Kanalizacji wydał komunikat, by dostarczana obecnie z sieci miejskiej woda wykorzystywana była wyłącznie do celów sanitarnych.

Komunikat dotyczy mieszkańców wybranych ulic i numerów domów, jak: Jana z Kolna, Beniowskiego, Mieszka I, Bohaterów Września czy budynku szpitalnego.Utrudnienia są spowodowane pracami naprawczymi. Do zaleceń należy się stosować do czasu potwierdzenia przydatności wody do spożycia.Cysterny z wodą pitną są podstawione przy ulicach Jana z Kolna na parkingu przy wejściu bocznym do szpitala, oraz ul. Boh. Września - na odcinku od ul. Beniowskiego do ul. Żeglarskiej.Szczegółowe informacje znajdują się na stronie świnoujskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji