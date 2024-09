"Sprzątamy Inę z kajaków". Możesz dołączyć

Akcja pod hasłem "Sprzątamy Inę z kajaków" obejmie prawie 15-kilometrowy odcinek rzeki. Akcja pod hasłem "Sprzątamy Inę z kajaków" obejmie prawie 15-kilometrowy odcinek rzeki. Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Akcja pod hasłem "Sprzątamy Inę z kajaków" obejmie prawie 15-kilometrowy odcinek rzeki. Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Do udziału w sprzątaniu rzeki Iny na jej odcinku z podstargardzkiego Lubowa do Sowna zapraszają kajakarze wolontariusze w najbliższą niedzielę.

Zalegające w rzece śmieci mają być zbierane podczas spływu kajakowego. Akcja pod hasłem "Sprzątamy Inę z kajaków" obejmie prawie 15-kilometrowy odcinek rzeki.



Organizatorzy zapewniają kajaki, worki oraz sprzęt ułatwiający wyławianie śmieci bezpośrednio z wody.



Artur Furdyna z Towarzystwa Przyjaciół Iny i Gowienicy informuje, że wybrano najbardziej zaśmiecony odcinek rzeki.



- To odcinek najbardziej popularny. Wyposażamy uczestników w takie chwytaki, które pozwalają podjąć śmieci. Dominować będą butelki PET, nieszczęsne "małpki", których wręcz nienawidzimy, bo te małe opakowania są udręką. Opona, jakaś obudowa od lodówki to jest norma - przyznaje.



Koordynująca akcją sprzątania Iny Magdalena Urlich zaprasza chętnych do Lubowa i Sowna.



- Oczekujemy gości w Lubowie o godz. 11 przy moście. Mamy nadzieję dopłynąć do Sowna, gdzie kończy się ten sprzątający spływ - zaprasza.



Jeszcze w piątek przyjmowane są zgłoszenia od zainteresowanych udziałem w niedzielnej akcji. Można zadzwonić pod nr 502 271 800