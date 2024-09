Dary już w Głuchołazach. "To było jedno wielkie pobojowisko"

W Stargardzie miejsko-powiatowy punkt zbiórki darów dla powodzian zakończył już działalność.

Przez miniony tydzień gromadzono tu najpotrzebniejsze artykuły dla mieszkańców miasta i gminy Głuchołazy. Jak informuje Zdzisław Rygiel, sekretarz miasta Stargard, transporty dotarły na miejsce.- Wszystko, co było, zostało przewiezione do Głuchołaz. Szacujemy, że było to ok. 25 ton. Trudno było zobaczyć w oczach tych ludzi jakąś nadzieję, bo to było jedno wielkie pobojowisko. Bez pomocy państwa, bez pomocy Unii Europejskiej te miasta na pewno same sobie nie poradzą - ocenił.Zbiórkę najpotrzebniejszych produktów wstrzymano po tym, jak w Głuchołazach magazyny zapełniły się po brzegi. Cztery ostatnie tir- y z darami wysłali też na Dolny Śląsk wolontariusze, którzy zakończyli akcję pomocy w dawnych halach kolejowych przy ul. Broniewskiego.Koordynujący zbiórką darów Michał Łozowski informuje, że nie spodziewał się transportów o takiej skali.- Możemy liczyć ok. 200-250 ton darów, które jadą na Dolny Śląsk. Myśleliśmy o 2-3 busach, przerosło to nas, ale udźwignęliśmy. A o pomoc długofalową zadbać muszą gminy, starostwa no i państwo - podkreślił.Miasto Stargard zapowiada kolejne wsparcie samorządu Głuchołazów kwotą 200 tys. zł, tym razem na zakup materiałów budowlanych oraz sprzętu do osuszania zalanych mieszkań i budynków. Uchwałę w tej sprawie podejmą radni na wtorkowej sesji.