Geblewicz o sytuacji na autostradzie: czekam na wezwanie i mandat

W "Rozmowie pod krawatem" marszałek zachodniopomorski tłumaczył, dlaczego sprawą jego wykroczenia drogowego zajmuje się policja, a nie prokuratura.

- Doszło do wykroczenia drogowego, a nie do przestępstwa. Do skierowania tego na drogę przestępstwa doprowadził filmik dystrybuowany przez pana Mateckiego oraz wielka wrzawa w Internecie, dystrybuowana głównie z jego kont. Dzisiaj prokuratura nie stwierdziła, że nic się nie stało, tylko że doszło do popełnienia wykroczenia. Ja mam nadzieję, że zostanę w sposób uczciwy oceniony przez policję, więc czekam na wezwanie i mandat - mówi Geblewicz.









Na szybko samorząd województwa przeznaczył 2 mln zł na pomoc dla powodzian z południa kraju. To niby kropla w morzu potrzeb, ale kiedy pieniądze trafiają bezpośrednio do szpitala w Nysie, to dla nich ma to ogromne znaczenie - tłumaczył marszałek. Dodał, że



- Około pięćdziesiątka dzieci z miejscowości Wleń, gdzie szkoła została w sposób dramatyczny zalana i przez pewien czas nie będą mogły się w niej uczyć. Przede wszystkim będą mogły kontynuować edukację, a my będziemy też pewnie chcieli im ten czas w jakiś sposób jeszcze umilić. Uda się zorganizować chociażby wycieczkę do Morskiego Centrum Nauki - mówi marszałek.

Naszego gościa zapytaliśmy także o sytuację powodziową w regionie. Nie ma zagrożenia cofką, a przekroczony o pół metra stan alarmowy w Odrze nie grozi zalaniem żadnej miejscowości - uspokajał zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz.

