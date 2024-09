Podsłuchać nietoperze w Szmaragdzie

Fot. Joanna Zagulska

To okazja, aby podsłuchać nietoperze, obalić mity na ich temat i dowiedzieć się, co zrobić, kiedy jakiś osobnik wleci nam do mieszkania.

Randka z nietoperzem w Szmaragdzie [ZDJĘCIA, WIDEO]



W Centrum Edukacji Leśnej Szmaragd odbędzie się w sobotę kolejna Akcja Hibernacja. Czego można się spodziewać? - Pokażemy, jak szukać i obserwować nietoperze w podziemiach. Będzie można podsłuchać nietoperze. Rozdamy sprzęt, dzięki któremu będziemy mogli usłyszeć, co nietoperze mają do powiedzenia, jak latają nam nad głowami, a mają do powiedzenia naprawdę bardzo dużo - mówi chiropterolożka Karolina Ignaszak.Akcja Hibernacja potrwa w sobotę od 13 do 21. Informację o zapisach znajdziecie tu