Kawiarenka polityczna: Sytuacja w regionie pod kontrolą

Sytuacja w województwie zachodniopomorskim jest pod kontrolą - mówił w "Kawiarence politycznej" wojewoda Adam Rudawski. Wraz z innymi gośćmi na naszej antenie rozmawiał o obecnej sytuacji w regionie.

Wojewoda zachodniopomorski mówił o prognozach i obecnej sytuacji.- Jeżeli nie będziemy mieli mocnego północnego wiatru i nie nastąpi cofka, powinniśmy te trudne momenty przeżyć suchą stopą. Mieliśmy dziś trzy podtopienia, w Bielinku i Starej Rudnicy, ale woda nie dostała się do domów. Jest tam możliwość zalania piwnicy. Wszystkie te osoby są zaopiekowane, bezpieczne, w stałym kontakcie - zapewnił Rudawski.O działaniach straży pożarnej mówił rzecznik komendy miejskiej PSP Franciszek Goliński. - Strażacy codziennie udają się na monitoring obwałowań. W zeszłym tygodniu, przez zarządzane kryzysowe miasta były przygotowane worki z piaskiem dla mieszkańców. Budowane obwałowania wokół budynków mieszkalnych przy ulicy Przestrzennej, jak również w sobotę, w pobliżu rzeki Chełszcząca była naprawiana grobla.- Zachodniopomorski WOPR prowadził ostatnie działania na terenie południowej Polski - tłumaczył Przemysław Janusz ze szczecińskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. - Jeśli chodzi o nasze siły i środki, które były zadysponowane na południe kraju, to wszyscy wrócili już do swoich jednostek macierzystych, zdezynfekowali sprzęt i są gotowe do działań na terenie województwa zachodniopomorskiego.A o obecnej sytuacji w powiecie gryfińskim opowiadała starosta powiatu, Ewa Dudar.- Fala dotarła do powiatu gryfińskiego. Jestem w terenie, dziś ponownie gmina Cedynia, wczoraj w gminie Mieszkowice. Na tą chwilę mogę powiedzieć, że sytuacja w gminie Mieszkowice jest pod kontrolą i tam już szczyt fali się przetacza - powiedziała Dudar.W Stroniu Śląskim, które mocno ucierpiało w czasie powodzi, działał Tomasz Kubiak, na co dzień rzecznik zachodniopomorskiej Straży Pożarnej. - Głównym zadaniem strażaków była pomoc mieszkańcom uporządkowania i zabezpieczenia wszystkich budynków, pomoc inspektora nadzoru budowlanego w dostępie do tych budynków, żeby je ocenić. Moim zadaniem była kwestia informacyjna, jak również pomagałem z ramienia swojego wykształcenia w opiece przedszpitalnej i medycznej - powiedział Kubiak.Stany alarmowe na Odrze w Zachodniopomorskiem zostały przekroczone w Bielinku i Gozdowicach.