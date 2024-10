Radni pytają o butelkomaty [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Koszt segregacji jednej butelki w "butelkomacie" to prawie 28 złotych. Na terenie szczecina m.in. przy Arkonce, Netto Arenie, a także kąpielisku Dąbie mamy 5 "butelkomatów".

Do wszystkich automatów przez prawie pół roku trafiło łącznie 32 tys. butelek o masie 1100 kilogramów, co w przeliczeniu na koszty inwestycji daje kwotę prawie 28 złotych za segregacje pojedynczej butelki. Sens sposobu w jaki funkcjonują urządzenia poddają pod wątpliwość szczecińscy radni.



- Złożyliśmy interpelację dotyczącą butelkomatów, które powstały w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Ta ilość butelek, która jest przyjmowana w butelkomatach, jest zdecydowanie za mała. To też są miejsca typowo okresowe. Sądzimy, że niestety ta ilość przyjmowanych butelek jeszcze się zmniejszy. Czy nie należałoby tutaj przeanalizować i zmienić miejsce, w którym te butelkomaty występują? Mieszkańcy nie wiedzą, że takie butelkomaty istnieją - mówi Julia Szałabawka, radna PiS.



- Butelkomaty funkcjonują w naszym mieście od początku kwietnia. Znajdziemy je w pięciu lokalizacjach na terenie całego Szczecina. Ich dostawa, obsługa przez 36 miesięcy, serwis, a także program lojalnościowy to koszt 890 000 zł - mówi Paulina Łątka z Urzędu Miasta Szczecin.



Butelkomaty w zamian za oddane butelki oferują punkty wymienne na gadżety i zniżki. Jedna butelka jest równa jednemu punktowi, aby zdobyć 10% rabat w jednym z miejsc partnerskich potrzeba średnio 100 punktów.