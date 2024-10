Nowy wydział komunikacji powstanie w Kołobrzegu

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Krótsze kolejki i lepsze warunki obsługi kierowców - taki cel ma nowa inwestycja w Kołobrzegu.

Po latach oczekiwań Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu wybuduje nowy wydział komunikacji. To tu kierowcy rejestrują pojazdy czy odbierają prawa jazdy. Dotychczasowy wydział mieści się w głównym budynku starostwa.



Starosta kołobrzeski Mirosław Tessikowski mówi, że jest to najbardziej oblegany punkt w całym urzędzie.



- Wydział komunikacji wykonuje bardzo dużo czynności. Kilka tysięcy decyzji i dokumentów w ciągu roku. Dla kierowców, kandydatów na kierowców, dla tych, którzy rejestrowali pojazdy i łodzie, więc i kolejki znaczące - mówi Tessikowski.



Nowy obiekt powstanie przy ulicy Gryfitów. W porównaniu do urzędu w ścisłym centrum miasta, będzie budynkiem parterowym z własnym parkingiem.



Inwestycja będzie gotowa pod koniec 2025 roku. Kosztuje blisko 13 milionów złotych, 8 mln zł powiat pozyskał z Rządowego Funduszu Polski Ład.