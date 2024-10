Kończy się remont jednej z dróg wjazdowych do Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Dobra wiadomość dla kierowców wybierających się do Kołobrzegu: kończy się remont jednej z dwóch przebudowywanych dróg wjazdowych do miasta.

Nowe rondo przy ulicy 6. Dywizji Piechoty jest już przejezdne. Chociaż wykonawca ma czas na realizację inwestycji do końca października, to droga została udostępniona we wszystkich kierunkach. Chodzi o wjazd do Kołobrzegu od zachodniego węzła łączącego miasto z drogą S6.



Starosta kołobrzeski Mirosław Tessikowski mówi, że nowa organizacja ruchu ma poprawić bezpieczeństwo w tym miejscu.



- Dotychczasowe skrzyżowanie było stosunkowo mocno kolizyjne. Tam dość często zdarzały się kolizje. A rondo w tym miejscu powinno zdecydowanie uspokoić, upłynni ruch - wierzy starosta.



Udrożnienie przejazdu ul. 6 Dywizji jest o tyle istotne, że wciąż trwa przebudowa drugiego wjazdu do Kołobrzegu od drogi S6. W związku z problemami z gruntem prace na ulicy Krzywoustego nie zakończą się w terminie.



Utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać nawet do maja przyszłego roku.