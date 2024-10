Trwa liczenie pluszaków w ramach akcji "Dorzuć Misie" [WIDEO]

Prawdopodobnie do piątku potrwa liczenie maskotek w ramach akcji "Dorzuć Misie".

Dotychczasowy rekord w akcji "Dorzuć Misie" wynosi 119 730 zebranych pluszaków przed dwoma tygodniami podczas meczu w Łodzi Widzewa z Piastem Gliwic.

Tutaj znajdziecie zorganizowali zbiórkę na ten cel na portalu siepomaga.pl Tutaj znajdziecie więcej informacji na temat leczenia Adasia Orlika. By dać szansę swojemu dziecku rodzice Adasia









Portowcy, spisaliście się na medal! ❤️



Cudownie było widzieć te wszystkie pluszaki lecące na murawę! Dziękujemy za zaangażowanie, a co najważniejsze wsparcie Adasia Orlika! 🧸 #DorzućMisie



— Pogoń Szczecin (@PogonSzczecin) October 7, 2024

W niedzielę na murawę stadionu przy ulicy Twardowskiego poleciało ich przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy. Wszystko to po to, żeby wesprzeć leczenie Adasia Orlika, syna naszego redakcyjnego kolegi.- Było wspaniale widzieć na raz tyle maskotek w powietrzu. Podczas meczu naprawdę, to jest wydarzenie. Dla nas szczególne, ponieważ to było pod hasłem pomocy dla naszego synka. Bardzo dziękujemy wszystkim - mówi Alicja Orlik, mama Adasia.