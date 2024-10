Pożar auta na S6, dachowanie na DK26

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

W środę rano doszło do dwóch groźnych zdarzeń drogowych w regionie.

Na drodze ekspresowej S6, na obwodnicy Nowogardu, doszło do pożaru auta. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Na miejscu działają strażacy. Nie ma informacji o poszkodowanych.



AKTUALIZACJA godz. 11:08

Na czas akcji gaśniczej droga w obu kierunkach zamknięta. Pojazd stoi na pasie wolnym. W kierunku Koszalina zwężenie z pasa wolnego do pasa szybkiego.



To nie jedyne utrudnienie w regionie. Na drodze krajowej nr 26, między Chojną a Krajnikiem, dachowało auto osobowe. Ranna została jedna osoba. Są utrudnienia w ruchu.