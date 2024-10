Ruszył remont Pomnika Zaślubin z Morzem [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Pomnik Zaślubin z Morzem to jeden z symboli Kołobrzegu. Obecnie monument został jednak zasłonięty przez rusztowania i ogrodzenie. Rozpoczął się remont zabytku.

To największy w historii remont pomnika, który powstał w 1963 r., by upamiętnić wydarzenia z roku 1945.



Rzecznik Urzędu Miasta w Kołobrzegu Michał Kujaczyński mówi, że prace obejmą nie tylko sam monument, ale także jego otoczenie.



- Uzupełnione zostaną betonowe ubytki, cały beton zostanie oczyszczony oraz zaimpregnowany specjalnym preparatem. Zmieni się całe otoczenie pomnika. Zostaną wyspoinowane i uzupełnione płyty granitowe, pomalowane barierki - mówi Kujaczyński.



Czy turyści spacerujący nad morzem wiedzą, co kryje się za rusztowaniami? - Może źle określę, ale chodzi tu o pomnik związany z morzem.



Remont ma się zakończyć przed marcem przyszłego roku, gdy odbędzie się 80. rocznica Walk o Kołobrzeg.



Prace kosztują blisko 700 tysięcy złotych, a 227 tys. zł miasto pozyskało z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.