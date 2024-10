Etyka radnych i SBO w "Rozmowie pod krawatem" Radia Szczecin

Głośno wokół Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego; bynajmniej nie z powodu dużego zainteresowania głosowaniem przez mieszkańców.

Do rozdysponowania jest 17 milionów zł, a pomysły projektów, na które możemy głosować często zgłaszają lokalni politycy - w tym zastępca prezydenta Marcin Biskupski, który zgłosił projekt stworzenia trzech zielonych placów na osiedlu spółdzielni mieszkaniowej w Dąbiu.Gościem "Rozmowy pod krawatem" był dr Michał Peno, prawnik, socjolog, etyk i wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, który jednoznacznie negatywnie ocenił zaangażowanie zastępcy prezydenta. Jednocześnie przekonywał, że SBO trzeba wspierać, ale zmienić.- Wzywałbym tutaj do tego, żebyśmy pozapolitycznie, pozapartyjnie, ale ekspercko usiedli i przemyśleli, jaka formuła budżetu obywatelskiego byłaby do zaakceptowania i byłaby skuteczna - zaapelował dr Peno.W audycji poprosiliśmy też o komentarz do zatrudniania radnych w spółkach miejskich, w spółkach Skarbu Państwa czy do zasiadania w radach nadzorczych.- Odpowiedzialność jest wartością wpisaną również do tych zasad etyki radnego i jest unikanie takich sytuacji. Jak ich uniknąć? Bardzo prosto! Nie zasiadać. Można nie być radnym - argumentował.Z dr Michałem Peno red. Sebastian Wierciak rozmawiał także o prawnych definicjach konfliktu interesu, o jego zaangażowaniu w politykę, o Koalicji 15 Października zwanej przez opozycję i część mediów Koalicją 13 Grudnia, czy o atmosferze w Uniwersytecie Szczecińskim.Gościem wtorkowej "Rozmowy pod krawatem" będzie prof. Jerzy Sieńko, od kilku dni krajowy konsultant ds. chirurgii ogólnej.