Nagrody dla szczecińskich nauczycieli. Jakie mają problemy? [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

260 pedagogów ze szczecińskich placówek z Nagrodą Prezydenta Miasta Szczecina. Wyróżnienia otrzymali podczas uroczystości w Teatrze Lalek "Pleciuga" z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Na miejscu m.in. o problemach, z jakimi obecnie mierzą się nauczyciele rozmawiał nasz reporter.



- Przede wszystkim zmieniłabym wynagrodzenia nauczycielom, bo to podniosłoby motywację do pracy. Należy zwracać większą uwagę na to, żeby edukacja była wspierana. Widać jak brakuje młodego narybku, jakie mamy problemy kadrowe z pozyskaniem nauczycieli. To jest jakieś zagrożenie na przyszłość. Ostatnio nie jesteśmy raczej doceniani, ale to jest bardzo trudny zawód. I przede wszystkim, żeby być dobrym nauczycielem, to trzeba mieć po prostu pasję - mówili nauczyciele.



- W ostatnich latach niestety zawód nauczyciela został mocno zdeprecjonowany - mówi prezydent Szczecina Piotr Krzystek. - Wierzę, że rząd też dostrzeże ten problem i będą następowały pozytywne zmiany. W samorządach widzimy taką potrzebę, widzimy potrzebę zmian programowych, zmian w systemie kształcenia. Sztuczna inteligencja wymusza na nas inne podejście do wielu przedmiotów. Czeka nas dużo, dużo zmian w oświacie.



Statuetkę najwybitniejszego pedagoga "Pierwszy wśród równych" i 5 tysięcy złotych otrzymała nauczycielka języka angielskiego ze Szkoły Podstawowej 74 w Szczecinie - Jolanta Jaroszewska.