Goście Radia Szczecin o wieloletniej strategii migracyjnej

"Musimy stawić czoła zagrożeniom, z którymi dzisiaj boryka się Polska" - tak wieloletnią strategię migracyjną, którą w sobotę zapowiedział premier Donald Tusk, komentowali goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

To nie tylko program walki z nielegalną migracją, ale też propozycja nowoczesnej polityki dla całej Unii Europejskiej - podkreślał premier.Chodzi m.in. o wydatki na obronność, zawieszenie prawa do azylu i szczelność granic. To jest droga, którą trzeba podążać... - podkreślał Marek Jakubiak, poseł Kukiz '15.- Tutaj trzeba stanowczości. Trzeba bronić naszej cywilizacji przed najazdem. Bronić przed ludźmi, którzy tu na nasz koszt - śmiejąc się nam w oczy - przyjeżdżają żyć. A im się zgodnie z Unią Europejską należy prawie 11 tysięcy miesięcznie. Co na to mają powiedzieć emeryci polscy, którzy po 40 latach mają 3 tysiące emerytury? - dodaje Jakubiak.Wojna hybrydowa wymusza na polskim rządzie nadzwyczajne działania - mówi Patryk Jaskulski, poseł KO - PO.- Europa stoi na krawędzi i my musimy dzisiaj tą falę nielegalnych imigrantów powstrzymać. Te działania, ten plan jest wyjściem właśnie naprzeciw tym zagrożeniom, przed którymi dzisiaj - jako kraj - stoimy - podkreśla Jaskulski.Premier Donald Tusk przedstawi dzisiaj na posiedzeniu rządu plan wieloletniej strategii migracyjnej.Przypomnijmy, że w tym roku na granicy polsko-białoruskiej życie straciły dwie osoby, w ubiegłym roku - 18 osób.