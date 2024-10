Badaczki ZUT opracowały recepturę lodów z mleka klaczy. Są słodkie i zdrowe [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Są słodkie, orzeźwiające i lekko kwaskowe, pomagają zwalczać choroby nowotworowe. Chodzi o lody z mleka klaczy, które stworzyły badaczki z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Szczecińskie uczone od lat badają właściwości pokarmu. Jak mówi dr inż. Katarzyna Szkolnicka z Katedra Toksykologii, Technologii Mleczarskiej i Przechowalnictwa Żywności, jest ono znacznie zdrowsze od mleka krowiego.



- Mleko to zawiera dużo związków bioaktywnych, które mają charakter antymikrobiologiczny, tak więc pomagają zwalczać wirusy i bakterie. Zawiera dużo witaminy C i D, są produktem prozdrowotnym - mówi dr inż. Szkolnicka.



To produkt niszowy, który zdobywa coraz większą popularność wśród poszukujących alternatywnych źródeł mleka - tłumaczy dr hab. inż. Izabela Dmytrów, prof. ZUT.



- W Polsce nie mamy tradycji udoju klaczy. Ona jest bardzo płochliwa i żeby pozyskać od niej mleko, klacz musi mieć zaufanie do człowieka z którym współpracuje. Po drugie musi widzieć źrebię, żeby wydzielanie mleka było możliwe - mówi dr hab. inż. Izabela Dmytrów, prof. ZUT.



Produkty z mleka klaczy cieszą się dużym uznaniem w krajach Azji Południowo-Wschodniej.



Naukowcy opublikowali swoje dane i liczą na podjęcie współpracy z przemysłem.