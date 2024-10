Miało być hitem, wciąż jest niedostępne

Tunelowa górka w Świnoujściu wciąż czeka na odbiór. Miejsce miało stać się hitem, a jest niedostępne dla mieszkańców.

Sprawdziliśmy, dlaczego ponad rok po ukończeniu budowy tunelu, inwestycja prowadzone przez tego samego wykonawcę nie jest skończona.



Tak zwana tunelowa górka, to usyp powstały po drążeniu tunelu, na którym wysiano trawę i dokonano nasadzeń.



- Miejsce miało służyć rekreacji, ale do tej pory jest niedostępne - mówi Arkadiusz Mazepa, zastępca prezydenta Świnoujścia. - Nie jest to inwestycja odebrana przez miasto. Nie przejęliśmy tego terenu budowy. To jest cały czas plac budowy i teren budowy wykonywany przez firmę PORR. Z naszej strony uwagi, które zostały zgłoszone, zostały częściowo uwzględnione. Tam była wymiana podłoża w miejscach, gdzie miały być i są wybiegi dla zwierząt, dla psów małych i dużych.



Dodaje, że czas odbioru stoi pod znakiem zapytania. - Wszyscy państwo, którzy tam jesteście, to korzystacie na własną odpowiedzialność, jeżeli coś się wydarzy, bo jest to teren budowy. Natomiast czy ona będzie odebrana bez usterek, też dzisiaj tego nie powiem - mówi Mazepa.



Na terenie górki miał powstać wybieg dla psów, siłownia terenowa i wiele innych atrakcji dla mieszkańców.