Jeden z bardziej kolizyjnych odcinków. Powiat chce dofinansowania przebudowy

Fot. pixabay.com / manfredrichter (CC0 domena publiczna)

O dofinansowanie przebudowy odcinka drogi łączącej Rondo 15 Południk ze starą „dziesiątką” w kierunku Lipnika ubiega się Powiat Stargardzki.

Chodzi o nabór ogłoszony przez Urząd Marszałkowski, który dysponuje funduszami unijnymi z nowej perspektywy. Wymagająca remontu droga powiatowa umożliwi skomunikowanie z węzłem Stargard Zachód.



To również jeden z bardziej kolizyjnych odcinków. W ocenie Iwony Wiśniewskiej, starosty stargardzkiego, droga po przebudowie usprawni ruch i poprawi bezpieczeństwo.



- Właśnie ten odcinek od Ronda 15 Południk do ronda Lipnik, wskazaliśmy drogę o tak dużym natężeniu ruchu, wymagającą również tego, by usunąć koleiny, które sprowadzają niebezpieczeństwo - powiedziała Wiśniewska.



W projekcie inwestycji mają znaleźć się też rozwiązania, które wymuszą ograniczenie prędkości na przebudowanym odcinku.



- Także ewentualne lewoskręty nie będą w ogóle brane pod uwagę. Nieprzepisowe rozwijanie prędkości przez kierowców, musi się po prostu skończyć - dodała Wiśniewska.



Powiat zamierza ubiegać się o ponad 3,5 mln zł unijnego dofinansowania. Przyjęto, że prace budowlane zajmą dwa najbliższe lata. Droga ma być również częścią północnej obwodnicy miasta.