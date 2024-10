Ekspert ds. rynku nieruchomości: "ceny nie dość, że się ustabilizowały, to spadają"

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Przemysław Wojnarowski, ekspert rynku nieruchomości z Instytutu Studiów Regionalnych. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Jeśli kupować mieszkanie - to teraz. Tak radzi ekspert do spraw rynku nieruchomości.

Stawki sprzyjają kupującym, choć dużo zależy od tego, czy chodzi o mieszkanie na potrzeby własne, czy na wynajem. Osoby, które chcą kupić lokal dla siebie i rodziny, nie mają na co czekać - mówił w "Rozmowie od krawatem" Przemysław Wojnarowski z Instytutu Studiów Regionalnych.



- Ceny nie dość, że się ustabilizowały, to spadają. Jeżeli to zakup mieszkania na potrzeby własne, to każdy moment jest właściwy. W przypadku inwestycyjnym, ja bym kupował na początku roku - mówi Wojnarowski.



Według różnych źródeł, przeciętne ceny mieszkań w Szczecinie wahają się od 8500 do 10500 złotych za metr kwadratowy.