"Kredyt 2% spowodował gwałtowny wzrost cen mieszkań"

Branża mieszkaniowa potrzebuje spokoju i stabilności. Mam nadzieję, że przyszły rok przyniesie takie ustabilizowanie rynku - uważa Przemysław Wojnarowski z Instytutu Studiów Regionalnych.

Jego zdaniem potrzeba długofalowych programów, a nie doraźnych rozwiązań. Ekspert odniósł się również do propozycji w sprawie wsparcia rynku mieszkaniowego. W koalicji rządzącej nie ma zgody odnośnie „Kredytu na start” - programu dopłat do kredytów, nazywanego "kredytem 0 proc.". Popiera go PSL i KO, przeciwne są Polska 2050 i Lewica.Każdy dotychczasowy rządowy program wsparcia powodował wzrost cen i wyższe koszty dla kupujących - mówił Przemysław Wojnarowski.- Kredyt 2% spowodował w bardzo krótkim czasie gwałtowny wzrost cen, nawet o 30%. Skorzystali na tym deweloperzy i banki, bo to one skonsumowały tę nadwyżkę. Klienci zapłacili więcej za mieszkanie. Warto by było się pochylić nad programem, który nie będzie działał 1,2 czy 3 lata - mówił Wojnarowski.Cała rozmowa do obejrzenia na naszej stronie i radiowym Facebooku, a powtórka na antenie tuż po północy.W piątek gościem Małgorzaty Frymus w "Rozmowie pod krawatem" będzie Michał Janicki - aktor i dyrektor szczecińskiego Teatru Kameralnego.