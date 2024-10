Szczyt ONZ w II LO w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Pushbacki na granicy, wojna w Ziemi Świętej i inscenizacja procesu izraelskiego ministra obrony.

Budynek II Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie zamienił się w siedzibę Organizacji Narodów Zjednoczonych. To w ramach wydarzenia StetiMUN.



Uczniowie z całej Polski zamienili się delegatów wszystkich krajów świata zrzeszonych w ONZ.



Sale i korytarze Pobożniaka zamieniły się w nowojorską siedzibę ONZ. O pracy trybunału opowiada więcej Kaja Ociepa z klasy 4IB i zastępca sekretarza StetiMUN.



- Trybunał Karny chce skazać ministra obrony Izraela za popełnione przez niego zbrodnie wojenne. Cała symulacja sądu jest oczywiście brana na poważnie. Jak widzimy, delegaci są przebrani w togi. Wszystko jest robione z dostojnością - podkreśla Ociepa.



Wydarzenie, to także dyskusje na wzór szczytów ONZ - co podkreśla Antonina Basarab, sekretarz generalny konferencji z klasy 4IB: - Mamy problem Fentanylu, mamy problem pushbacków, również komisję ekonomiczną, która zajmuje się rozwiązaniami ekonomicznymi po pandemii.



Wydarzenie potrwa jeszcze do jutra i zakończy jest stworzenie rezolucji na omawiane tematy.