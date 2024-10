SPP w Kołobrzegu z kolejną podwyżką

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Ceny w Strefach Płatnego Parkowania w górę, nowa podstrefa wyłączona z abonamentów i parking wielopoziomowy na 325 samochodów.

To propozycje zmian dla kierowców, które planuje wprowadzić Kołobrzeg.



Stawki za postój na kołobrzeskich ulicach wzrosną. Pierwsze pół godziny będzie droższe o złotówkę. Godzina parkowania w zależności od strefy będzie kosztowała już 5 zł lub 6,4 zł, co oznacza, że pójdzie w górę nawet o połowę. Miasto planuje wprowadzić również podstrefę C w samym centrum, gdzie nie będą obowiązywały abonamenty mieszkańca.



Ewa Pełechata, wiceprezydent miasta mówi, że wszystko po to, by ruch z serca Kołobrzegu przenieść na parking powstający przy ulicy Kamiennej. - Stawki, które będą obowiązywały na parkingu, będą znacznie niższe. Liczymy na to, że początek grudnia to będzie ta data, kiedy będziemy mogli otworzyć bramę tego parkingu - podkreśla Pełechata.



Co o propozycjach urzędników myślą kierowcy? - Osobiście wolałabym zapłacić tutaj więcej, żeby załatwić sprawę szybciej niż iść na piechotę. - Na pewno skłoni to ludzi, żeby tam zostawiać samochody albo ruszyć na rowery.



Nowy regulamin parkowania w Kołobrzegu ma trafić jeszcze pod głosowanie Rady Miasta.