Pożegnanie sezonu żeglarskiego w Szczecinie, ale tylko oficjalnie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Centrum Żeglarskie zamyka sezon regatami "Nadzieja Sportu".

Młodzi żeglarze po raz ostatni w tym roku zmierzyli się w rywalizacji na wodzie - odbywającej się na szczecińskim Jeziorze Dąbie.



- Oficjalne zakończenie, które robimy co roku, to nasza żeglarska tradycja - mówi Krzysztof Łobodziec, dyrektor Centrum Żeglarskiego w Szczecinie. Ale sezon się nie kończy dla nas, bo my dalej pływamy. Nasi zawodnicy wyjeżdżają za granicę na wyjazdy regatowe. Trenujemy i prowadzimy kursy, nawet do grudnia.



- W regatach "Nadzieja Sportu" brało udział łącznie ponad 70 osób i 62 jachty - mówi Artur Burdziej z Centrum Żeglarskiego, koordynator regatowej reprezentacji Szczecina. - Do końca października wszystkie sekcje będą miały zajęcia na wodzie. Jak będzie naprawdę zimno, otwieramy siłownie i będą zajęcia kondycyjne, siłowe dla starszych zawodników.



W ramach zakończenia sezonu opuszczono symbolicznie flagę na maszcie przystani żeglarskiej przy ulicy Przestrzennej.