Bez aresztu dla podejrzanego o spowodowanie karambolu

Sąd w Gdańsku nie zgodził się na aresztowanie 37-latka podejrzanego o spowodowanie tragicznego karambolu na południowej obwodnicy Gdańska. Zastosował wobec niego dozór policji.

W nocy z piątku na sobotę kierowana przez Mateusza M. ciężarówka z naczepą staranowała 21 pojazdów stojących w korku. Zginęły 4 osoby, a 15 zostało rannych. Potwierdzono tożsamość 2 ofiar - to chłopcy w wieku 7 i 10 lat.- 37-letni podejrzany usłyszał w prokuraturze zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym - mówi Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. - Przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do przedstawianego zarzutu i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Odpowiadał jedynie na pytania swoich obrońców.- W imieniu klienta chciałem przekazać najszczersze wyrazy współczucia dla ofiar wypadku, natomiast co do wyjaśnień wiąże mnie tajemnica adwokacka - dodał obrońca podejrzanego - adwokat Marek Wasilewski.Mateuszowi M. grozi 15 lat więzienia.